Datena diz que Lula fez governos melhores do que Bolsonaro

O apresentador José Luiz Datena (PSDB), pré-candidato à prefeitura de São Paulo, disse nesta terça-feira (16) que é “óbvio” que o presidente Lula (PT) fez governos superiores ao do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Lula não foi eleito três vezes à toa, óbvio que foi o Lula. Ele fez realmente dois bons governos, mas foi ajudado pelo cenário político externo”, afirmou o tucano.

Datena foi questionado ainda em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, que classificou como uma “tentativa clara e absurda de golpe de Estado”.

O apresentador marcou divergência em relação ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), seu adversário na disputa, que na segunda (15) disse não acreditar que os atentados no Distrito Federal tiveram caráter golpista.

“Quem nega essa tentativa de golpe quer negar a história brasileira, como o Ricardo Nunes, que quis desmoralizar a tentativa de golpe [do 8 de janeiro] dizendo que o tiro no [Donald] Trump é que foi um atentado contra a democracia. As duas coisas foram”,

disse Datena.