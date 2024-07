Turistas são encontrados mortos em hotel de luxo na Tailândia

Seis turistas vietnamitas foram encontrados mortos em um hotel 5 estrelas na capital da Tailândia, Bangkok, nesta terça-feira (16). Dois dos mortos também possuíam cidadania norte-americana.

Relatos iniciais divulgados pela mídia local davam conta de que as vítimas haviam sido baleadas, mas autoridades policiais não confirmam que haja indícios de tiros no local. A causa das mortes não foi divulgada.

Os agentes encontraram os corpos dos seis estrangeiros no hotel Grand Hyatt Erawan após receberem uma chamada dos funcionários do hotel, por volta das 17h30 no horário local (7h30 horário de Brasília), informou a polícia tailandesa no seu comunicado.

Segundo a polícia, as seis pessoas –três homens e três mulheres — foram encontrados em um quarto. No entanto, eles fizeram check-in no hotel em dois momentos diferentes, um grupo no sábado e outro no domingo, em dois quartos diferentes, disse o oficial de polícia Thiti Saengsawang.

Saengsawang afirmou ainda que os hóspedes não apresentavam sinais de luta e sugeriu que eles poderiam ter sido envenenados. A investigação ainda realizará exame toxicológico para checar se houve envenenamento e a polícia está em busca de uma sétima pessoa que poderia ter conexão com o incidente.

A polícia e os serviços médicos não forneceram mais nenhuma informação à imprensa em um primeiro momento.

O hotel Grand Hyatt Erawan, que tem mais de 350 quartos e está localizado em um popular bairro turístico conhecido por suas lojas e restaurantes luxuosos, não respondeu imediatamente aos contatos da agência de notícias Reuters.

*Com informações do g1

