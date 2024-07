Wilson Lima anuncia auxílio de R$ 30 mil para cada família atingida por incêndio em Nhamundá

Força-tarefa em áreas de assistência social, cidadania e saúde atua no município pelo Governo do Estado

Nhamundá (AM) – O governador Wilson Lima (União Brasil) anunciou o valor de R$ 30 mil como auxílio para reposição de moradias de cada uma das 18 famílias afetadas por um incêndio de grandes proporções no município de Nhamundá, interior do Amazonas, nesta terça-feira (16). O sinistro, ocorrido na madrugada de segunda-feira (15), atingiu 14 residências e deixou 69 pessoas desabrigadas. O Auxílio será pago por meio do programa Amazonas Meu Lar.

Coordenando as ações no município, o governador destacou a importância do apoio financeiro para quem perdeu as suas casas. “Hoje nós estamos anunciando aqui um valor de R$ 30 mil reais de bônus do nosso programa de habitação, para essas famílias poderem começar nesse momento a se reerguer, a se recuperar. Nossas equipes vão ficar aqui até que essas famílias já estejam com as suas situações encaminhadas para que os problemas de moradia delas sejam resolvidos”, afirmou o governador

De acordo com a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), até o momento 15 famílias foram cadastradas para recebimento do valor, tendo como base um levantamento feito pela prefeitura, totalizando R$ 450 mil em ajuda do Governo do Estado. Os recursos são oriundos do programa Amazonas Meu Lar, via UGPE e Superintendência Estadual de Habitação do Amazonas (Suhab). Os dois órgãos farão um levantamento técnico e social das famílias para operacionalização do atendimento.

“O governador determinou que possamos verificar a forma que essas famílias possam reconstruir, através de um auxílio-moradia, além de demais ajudas humanitárias que serão fornecidas por todas as secretarias. Então o Governo do Estado passa a atuar aqui, com cadastro dessas famílias, para que logo mais elas possam receber esse valor e reconstruir suas vidas”, acrescentou o diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro.

Força-tarefa

Foto: Mauro Neto/Secom

Ainda nesta segunda-feira, o Governo do Amazonas montou uma força-tarefa com servidores da Defesa Civil, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) para colaborar com as autoridades municipais, levando suprimentos, assistência imediata e apoio psicossocial.

A Sejusc enviou uma equipe multidisciplinar formada por assistente social, psicólogo e técnicos de enfermagem para fazer o levantamento das necessidades, além de providenciar documentação para que as vítimas possam ter acesso a benefícios.

A força-tarefa continuará atuando em Nhamundá até que todas as necessidades emergenciais das famílias sejam atendidas, e um plano de recuperação a longo prazo seja estabelecido.

Incêndio

O incêndio, ocorrido durante a madrugada, resultou na morte de uma criança e feriu outras duas pessoas. Investigações preliminares apontam que a causa do incêndio pode ter sido um curto-circuito em uma tomada de uma das residências atingidas. O incidente afetou 18 famílias, dessas, 11 estão abrigadas em uma creche de Nhamundá e sete alojadas nas casas de familiares.

*Com informações da assessoria

