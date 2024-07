Adolescente morre após cair de prédio durante viagem de formatura

O adolescente Leonardo Rainha de Castro, de 17 anos, morreu após cair do 6º andar de um hotel durante uma viagem de formatura em Bariloche, na Argentina.

Leonardo caiu de hotel onde estavam hospedados alguns amigos. Acidente ocorreu na noite de 8 de julho, mas brasileiro só foi sepultado nesta terça-feira (16) em Santa Bárbara d’Oeste (SP).

Local da queda fica a 150 metros do Centro Cívico de Bariloche. O jovem era natural de Americana (SP), mas morava com a família no distrito de Hernandarias, no Paraguai.

Leonardo foi atendido por uma empresa privada de saúde, mas não resistiu e morreu horas depois. As informações são da mídia argentina.

A polícia local não divulgou informações do que teria provocado a queda. A autópsia mostrou que o brasileiro não tinha lesões no corpo antes do acidente e a causa da morte foi a queda.

Investigadores continuam a trabalhar no esclarecimento do acidente. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Testemunhas também são ouvidas.

O colégio Anglo Americano, onde ele estudava, emitiu uma nota de pesar. “A comunidade educativa do Colégio Anglo-Americano Paraguai lamenta profundamente o falecimento de nosso querido aluno do 3º ano, Leonardo.

*Com informações do UOL

Leia mais

Criança morre após televisão cair em cima de sua cabeça

Morador de rua morre afogado após se desequilibrar e cair no Rio Negro, em Manaus

Mulher morre atropelada por caminhão após cair de moto em Manaus; VÍDEO