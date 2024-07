Operação fiscaliza veículos pesados irregulares na Zona Sul de Manaus

A Polícia Militar de Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), com apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), iniciou, na manhã de terça-feira (16), mais uma fase da Operação Marfim/Ação Conjunta Carga Pesada voltada para a fiscalização e apreensão de veículos pesados irregulares na capital.

De acordo com o tenente-coronel PM, Santos Correia, comandante do BPTran, durante a operação foram abordados 32 caminhões; mais de 30 autuações por mau estado de conservação do veículo, ausência equipamento obrigatório ou ineficiente e inoperante, entre outros. As equipes ficaram posicionadas na avenida Rodrigo Otávio, no Distrito Industrial, sentido centro-bairro, próximo a um shopping, por conta do grande tráfego de caminhões pesados

“Nossas ações serão intensificadas a partir deste mês, com frequência contínua durante todo o segundo semestre. O foco da operação estará nos veículos de transporte de carga, principalmente para prevenir sinistros que geram considerável impacto no trânsito urbano e colocam em risco a segurança viária e pedestres”, explicou o tenente-coronel PM, Santos Correia.

De acordo com o diretor de Trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Stanley Ventilari, a operação tem como objetivo garantir a segurança viária e a prevenção de acidentes ocasionados pelos caminhões pesados e transportadores de cargas.

“Esta fiscalização é importante para garantir que as cargas sejam transportadas de forma legal, com documentação em dia e equipamentos de segurança adequados. Deixando claro que não podemos penalizar o ramo logístico, proibindo a circulação destes veículos, mas também devemos fiscalizar para que estes veículos estejam em perfeito estado de conservação para poder rodar em segurança”, disse Stanley.

