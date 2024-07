Mutirão de emissão de documentos para imigrantes e refugiados ocorrerá até sábado (20), em Manaus

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas deu início, na manhã de terça-feira (16), ao atendimento de migrantes e refugiados no Centro de Convenções Vasco Vasques (avenida Constantino Nery, nº 5.001, Flores). A força-tarefa conta com serviços de regularização e emissão de documentos e segue até sábado (20).

Até sexta-feira (19), o atendimento será das 8h às 17h, e no sábado (20), das 8h às 12h. A expectativa é fazer cerca de 2 mil atendimentos diários, sem necessidade de agendamento prévio.

Entre os serviços oferecidos pela ação, que conta com a parceria da Polícia Federal, Receita Federal e das agências da ONU, estão: expedição de protocolos de residência e refúgio; prorrogação de protocolo; e emissão do CPF; além da retirada e da solicitação de 2ª via de Registro Nacional Migratório (RNM).

“Você que é migrante ou refugiado, que se encontra com seu protocolo vencido ou que precisa tirar documentação de primeira via, pode se dirigir até o Centro de Convenções Vasco Vasques, que nós estaremos aqui para atendê-lo”, destacou a secretária da SEDH, Gabriella Campezatto.

Documentação

A diarista Isaura Millan se mudou para Manaus há, aproximadamente, cinco anos, com as três filhas. Nascida em Margarita, ela foi ao Vasco Vasques em busca do protocolo de residência para a mãe, Carmen Vasquez, que está na capital amazonense há apenas dois meses.

“É uma documentação essencial para a gente conseguir trabalho e ir ao médico, por exemplo”, afirmou a diarista.

E o estudante Jesus Alberto, de 14 anos, está há pelo menos dois anos em Manaus, quando se mudou com a mãe, a avó, os irmãos e os primos. “Hoje, vim tirar o meu RG, que está vencido, e o CPF, que perdi”, revelou.

Nascido no estado de Monagas, na Venezuela, o jovem ressaltou a importância de estar com a documentação regularizada. “Chegar aqui a Manaus foi difícil e esses documentos me ajudaram muito, principalmente a estudar”, frisou.

*Com informações da assessoria

