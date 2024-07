OAB Amazonas inaugura salas de atendimento jurídico no centro de detenção masculina provisória

Manaus (AM) – Nesta terça-feira (16), a Ordem do Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, gestão de Jean Cleuter, em conjunto com a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP – AM) inauguraram salas de atendimento para advocacia nas unidades prisionais do Estado.

As salas compreendem o atendimento jurídico ao Centro de Detenção Masculina Provisória (CDMP) – Unidades I e II. A iniciativa é fruto de um esforço conjunto entre os dois órgãos que buscam a estrutura conta com ambiente climatizado, computadores, impressora e internet.

Para o presidente da OAB – Amazonas, Dr. Jean Cleuter, as salas simbolizam um avanço no exercício da advocacia, possibilitando aos advogados o oferecimento de um serviço com toda a estrutura necessária.

“Hoje é um dia histórico. Avançamos muito na advocacia criminal. Tivemos grandes conquistas para disponibilizar ferramentas para que o advogado possa trabalhar. Isso é uma conquista da sociedade, do Governo. Estamos trabalhando dia e noite para garantir a qualidade do trabalho da advocacia e isso não tem preço”, afirma o presidente.

Foto: Ingrid Anne – OAB/AM

A inauguração contou com uma cerimônia de solenidade, na qual esteve presente o Coronel Paulo César – Secretário de Estado de Administração Penitenciária e demais representantes da entidade. “Foi a melhor ação que a SEAP fez para com a advocacia do Amazonas, utilizando a transparência com a comunidade e criando uma sociedade justa”, disse o coronel.

A visita também se estendeu pelas dependências do Centro de Detenção Feminino (CDF), onde o presidente pôde conferir o andamento das obras de pavimentação que dão acesso às unidades prisionais e demais instalações.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

IEL oferta vagas para estágio e emprego no Amazonas; saiba como se inscrever

Projeto de Lei fortalece o turismo sustentável em comunidades ribeirinhas do AM

Omar defende alterações no Senado para reforma tributária assegurar competitividade da ZFM