‘Cheirinho’ é preso após tentar matar cunhado a facadas no AM

Santa Isabel do Rio Negro (AM) – Enivaldo Penado Serafim, de 38 anos, conhecido como “Cheirinho”, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (17), por tentativa de homicídio cometido contra o cunhado, de 34 anos, em Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas.

Conforme o delegado John Castilho, da 76ª DIP, na ocasião do crime, o autor e a vítima estavam bebendo em uma festa no município e se desentenderam em certo momento.

“A vítima se retirou do local, mas retornou posteriormente, e foi quando o seu cunhado desferiu um golpe de faca em sua barriga. Fomos acionados e saímos em diligência em conjunto com uma guarnição da Polícia Militar, para localizar o autor”, disse.

Segundo o delegado, o indivíduo foi localizado e preso em flagrante em sua residência, logo após o crime. O homem responderá por tentativa de homicídio e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

