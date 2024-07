Nível do Rio Negro desce quase 60 centímetros neste mês em Manaus

Manaus (AM) – O nível do Rio Negro chegou aos 26,20 metros, nesta quarta-feira (17), segundo a medição feita pelo Porto de Manaus. No início deste mês, em 1º de julho, o nível do rio estava em 26,79 metros, e até hoje (17), o rio desceu 59 centímetros.

A descida intensa do volume das águas ganhou força no último dia 8, onde o rio vazou 4 centímetros diários. No último dia 14, os centímetros aumentaram para 5, e neste dia 17, cerca de 6 centímetros foram diminuídos da quantidade medida pelo Porto.

Em relação a 2023, onde a estiagem histórica causou muitos prejuízos ao Estado do Amazonas, a cota do Rio Negro marcava 27,50 metros no dia 17 de julho. A diferença da cota do rio entre o ano passado e 2024 é de 1,3m.

Estágio de emergência

O secretário da Defesa Civil do Amazonas, Coronel Francisco Máximo, informou na última semana que, atualmente, o Amazonas possui 20 municípios em estágio de emergência, sendo eles localizados nas calhas do Alto Solimões, do Juruá e do Rio Purus.

De acordo com o secretário, assim que os níveis das calhas forem baixando, mais municípios serão incluídos no decreto.

“O Governo do Estado, entendendo a evolução do cenário, publicou quatro decretos: o primeiro colocando 20 municípios em situação de emergência, em função da criticidade do nível dos nossos rios. Também decretou emergência ambiental em função do número de queimadas, esse decreto ele abrange 22 municípios e compreendem os municípios localizados no sul do Estado e também na região metropolitana”, afirmou.

Os outros decretos são relacionados aos grupos de trabalhos que atuarão de forma integrada, para prestar assistência aos municípios que serão afetados de forma direta pela estiagem.

“[O governo] também instituiu o Comitê de Enfrentamento às Emergências Climáticas e Ambientais, e também instituiu um Comitê Científico para utilizar da comunidade científica para desenvolvimento de estudos, através da pesquisa, que possam assessorar o comitê científico na melhor tomada de decisão. O Comitê de Enfrentamento da Estiagem ele é essencial nesse momento porque já estamos numa fase da resposta”, finalizou.

