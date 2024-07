Prefeitura anuncia novas atrações do Sou Manaus Passo a Paço 2024

Segundo a prefeitura, a estrutura do evento em 2024 conta com 14 palcos

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus anunciou, na tarde desta quarta-feira (17), as novas atrações do Sou Manaus Passo a Paço 2024, que será realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Centro Histórico da capital amazonense. Alok, Wesley Safadão, João Gomes, Matuê, Luan Santana, Maneva, Mc Ryan, Chitãozinho e Xororó, Som e Louvor, Aline Barros e Padre Antônio Maria completam a line-up do festival.

Em abril, a Prefeitura de Manaus já havia anunciado Capital Inicial, Pitty, Pixote, Titãs, Manu Batidão, Luísa Sonza e Lorena Simpsons como atrações da festa.

O secretário da Manauscult, Jender Lobato, afirmou que a expectativa para a realização do evento neste ano é alta, visto que as últimas edições foram bem-sucedidas.

“Esse evento é um evento grandioso. Nesse ano, a expectativa é fazer um evento melhor por conta da experiência. Nossa expectativa é fazer um evento maior. Estamos buscando patrocinadores. Ontem tivemos reunião com uma empresa multinacional que tem interesse de entrar no evento, e é isso que estamos preparando”, disse.

Segundo a prefeitura, a estrutura do evento em 2024 conta com 14 palcos, incluindo um espaço que será implantando no Mirante Lúcia Almeida.

