Jovem é morto com facada no peito em Manaus

Um jovem que não foi identificado foi morto com uma facada no peito nesta quarta-feira (17), na rua da Independência, bairro da Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, a vítima havia saído de casa para lanchar com amigos nas proximidades, quando no meio do caminho, foi supreendido pelo criminoso.

Ainda de acordo com informações da polícia, o suspeito se aproximou do jovem e desferiu um golpe de faca no peito dele. A vítima ainda correu com os amigos para pedir ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.