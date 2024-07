‘Maníaco da Cachoeirinha’ usava farda do trabalho para caçar e estuprar mulheres; VÍDEO

Um homem identificado como Diego Pinheiro Cavalcante, de 29 anos, foi preso, investigado por cometer uma série de estupros em Manaus. O homem é acusado de quatros casos de estupros e no momento da prática criminoso ameaçava as vítimas com uma faca e alegava que iria passar uma doença sexualmente transmissível (DST) para elas.

De acordo com informações da polícia, a prisão aconteceu nesta quarta-feira (17), o homem havia se desligado do antigo trabalho há cerca de dois meses, mas continuava saindo todas as manhãs com o fardamento da empresa como se fosse trabalhar.

Porém, segundo as investigações, o homem ficava caminhando pelas ruas atrás de vítimas. “As vítima chegavam a perguntar para ele sobre o endereço de algum local e ele dizia que estava indo para o mesmo destino, assim acompanhando as mulheres”, contou o delegado.

Ao chegar próximo de algum lugar abandonado o suspeito sacava uma faca e ameaçava as vítimas dizendo que ia passar doenças para elas, em seguida, cometia o ato.

A polícia verificou que Diego foi o autor de um roubo seguido de estupro no ano de 2018. Na ocasião, ele chegou a ser flagranteado, mas foi solto na audiência de custódia e passou a usar uma tornozeleira eletrônica, Porém, ele rompeu a tornozeleira.

Já no ano de 2023, o homem voltou a praticar o mesmo crime contra uma colega de trabalho em uma boate que ele trabalhava. E em 2024, a polícia identificou outros dois casos de estupros.

Imagens de câmera de segurança ajudaram a polícia a encontrar o suspeito. O homem vai ser indiciando pelo crime de estupro e a polícia aguarda o resultado de laudos para verificar se Diego realmente possui uma doença. Ele foi encaminhado a audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.