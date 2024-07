Mulher é morta a tiros após a filha ser carbonizada em casa

Surubim (PE) – Uma mulher identificada como Andréa Maria da Silva, de 39 anos, foi morta a tiros na quarta-feira (17), em Surubim, no Agreste pernambucano. Ela era mãe de Marcela Thaís Silva, de 22 anos, morta no bairro da Cohab 2, na mesma cidade. A morte de Andrea da Silva aconteceu no bairro São José.

Populares informaram para a Polícia Militar que uma mulher havia sido atingida pelos disparos por dois homens em uma moto, que fugiram em seguida. Esse crime aconteceu na frente de uma casa de jogos.

Logo após o assassinato da filha, Andréa chegou a dar entrevistas a emissora de TV, afirmando que Marcela Thaís havia sido assassinada e sabia quem havia praticado o crime.

O crime pode estar relacionado a uma queima de arquivo, já que a mãe sabia quem seria o assassino da filha. O corpo será periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

O que diz a polícia

Por meio de nota divulgada nesta quinta (18), a Polícia Civil informou que está investigando o homicídio que vitimou uma mulher de 39 anos.

O fato aconteceu ontem (17), no município de Surubim. Foi instaurado inquérito policial para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime.

*Com informações do Diário de Pernambuco

