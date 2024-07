Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas lança programa de proteção e apoio a mulheres

Manaus (AM) – Nesta sexta-feira (19), às 9h, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM), será lançado o programa “AME-SE”, uma iniciativa pioneira voltada para a orientação e apoio a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Instituído na gestão do Desembargador João Simões, Presidente do TRE/AM, e do Desembargador Airton Gentil, Vice-Presidente e Corregedor do TRE/AM, o programa busca criar um ambiente de trabalho seguro e acolhedor para magistradas, servidoras, terceirizadas, estagiárias e colaboradoras da Justiça Eleitoral.

A Ouvidoria da Mulher convida todos os membros da Corte Eleitoral para o evento, com especial atenção às mulheres da Corte. O “AME-SE” está alinhado ao protocolo integrado de prevenção e medidas de segurança para o enfrentamento da violência doméstica e familiar, conforme a Recomendação CNJ nº 102/2021.

“Nosso objetivo é assegurar um ambiente de trabalho livre de qualquer forma de violência doméstica e familiar, promovendo a escuta ativa e encaminhando as demandas recebidas aos órgãos cooperados,” explicou Dra. Lídia de Abreu Carvalho, Ouvidora da Mulher do TRE/AM.

O lançamento do “AME-SE” representa um passo significativo no combate à violência doméstica no âmbito da Justiça Eleitoral.

*Com informações da assessoria

