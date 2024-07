Prefeito de Parintins é multado após TCE-AM apontar uso irregular de R$ 7,7 milhões durante festival

Parintins (AM) — O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) julgou como irregular a prestação de contas do Convênio n.º 18/2018, firmado entre a gestão do prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia (PSD), e a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), para a realização do 53º Festival Folclórico. A Primeira Câmara da Corte, multou o prefeito em R$ 14 mil e julgou como ilegal o Termo de Convênio de R$ 7,7 milhões.

A decisão, que foi publicada no Diário Oficial da Corte de Contas na quarta-feira (17), teve como relator o conselheiro Érico Desterro.

Segundo o TCE-AM, os conselheiros julgaram, por maioria, em parcial consonância com pronunciamento do Ministério Público de Contas (MPC-AM), legal o Termo de Convênio n.º 18/2018, com aplicação de multa ao prefeito, no valor de R$ 14 mil, por conta de diversas restrições e pelas impropriedades identificadas no Parecer n.º 7665/2023. O empresário Orsine Júnior estava à frente do órgão estadual à época.

O Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) destacou ainda que Bi Garcia agiu “com, no mínimo, culpa grave, uma vez que houve descaso/falta de cuidados indispensáveis para conferir lisura e transparência”.

O Em Tempo entrou em contato com o Prefeito Bi Garcia para comentar sobre o caso, mas até o momento, não houve retorno.

