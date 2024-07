Motorista de app é morto a tiros enquanto dirigia em avenida de Manaus

Um motorista de aplicativo, identificado como Antônio Alex Rodrigues, de 30 anos, foi executado a tiros enquanto dirigia na noite desta quinta-feira (18) na avenida das Flores, Zona Norte de Manaus. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento da crime.

As imagens mostram, o motorista dirigindo na via quando uma motocicleta com dois homens se aproxima do carro e o garupa faz os disparos contra ele.

Antônio foi atingido com, ao menos, 14 tiros e não resistiu aos ferimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

A motivação e autoria do crime serão investigadas pela Polícia Civil.