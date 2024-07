Apagão cibernético afeta voos, bancos e serviços em vários países

Pane com escala global atinge software da empresa Microsoft. No Brasil, há relatos de problemas em alguns aplicativos de bancos

Um apagão cibernético afeta serviços importantes em vários países do mundo nesta sexta-feira (19). Empresas aéreas, de telecomunicações e de finanças enfrentam problemas. Segundo agências internacionais, as primeiras informações apontam que os mais atingidos seriam os usuários da Microsoft.

No Brasil, os primeiros relatos de problemas começaram por volta das 7h, relativos a dificuldades em acessar alguns aplicativos de bancos, como os do Bradesco, Pan, Neon e Next. Porém, ainda não há confirmação se a instabilidade está ligada ao apagão global.

A Deutsche Welle, agência de notícias alemã parceira do Metrópoles, confirmou que, de acordo com o website que monitora distúrbios técnicos Downdetector, desde a noite dessa quinta-feira (18/7) foram registrados picos repentinos de incidentes em sites que utilizam aplicativos da Microsoft.

Segundo a rede de TV norte-americana ABC, voos da American Airlines, United e Delta acabaram suspensos. Há registros de problemas em países como Austrália, Holanda, Panamá, Reino Unido, Alemanha, África do Sul e Índia.

O incidente está aparentemente relacionado a um problema global na empresa de segurança cibernética CrowdStrike, que confirmou estar ciente de falhas no sistema operacional Windows no sensor “Falcon”.

No Reino Unido, serviços ferroviários e de telecomunicações foram atingidos, assim como a bolsa de valores. O canal Sky News ficou fora do ar por dificuldades em fazer transmissões ao vivo.

A autoridade nacional de cibersegurança da Austrália anunciou que várias empresas foram afetadas por um “apagão técnico em larga escala”. Serviços bancários e de mídia australianos acabaram atingidos, sendo que algumas lojas fecharam temporariamente. Alguns bancos da Nova Zelândia também ficaram fora do ar.

Na Alemanha, cirurgias eletivas foram canceladas em dois hospitais.

No continente africano, um dos maiores bancos da África do Sul anunciou que enfrenta problemas, com todos os serviços afetados nacionalmente.

A Autoridade Aeroportuária de Hong Kong informou que as companhias aéreas mudaram o procedimento de check-in para manual e que voos não foram afetados.