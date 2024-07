Homem é preso por tentar matar avó, mãe e irmã no Amazonas

O crime ocorreu no município de Borba, interior do Amazonas

Um homem identificado como Francisco Emanuel Ramos Teixeira, conhecido como “Chiquinho do Recreio”, foi preso nesta quinta-feira (18), por tentar matar a sua avó de 65 anos, a mãe, e sua irmã de 7 anos. O crime ocorreu no município de Borba, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Arcanjo, da 74ª DIP de Borba, o crime foi cometido em razão do autor achar que as vítimas haviam retido um cartão bancário que pertencia a ele.

“O infrator, supostamente, havia solicitado um cartão bancário e o mesmo estava demorando para chegar pelos correios. Assim, ele passou a acusar a avó de tê-lo escondido, e tentou matá-la com golpes de terçado”, informou o delegado.

O autor, segundo o delegado, também atentou contra a vida da mãe e da irmã, de 7 anos, porém ambas conseguiram fugir.

“De maneira integrada, as Polícias Civil e Militar foram em busca do suspeito e efetuaram a sua prisão em flagrante no bairro Recreio, de Borba”, detalhou Arcanjo.

Segundo o major PM Rômulo Botelho, comandante da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, a equipe policial recebeu denúncia via linha direta do CIPM.

“A denúncia informava que um homem tentava tirar uma mulher de dentro da casa dela para se apropriar do imóvel, no bairro Recreio. Ao chegarmos no local, averiguamos a real situação e foi feita a prisão e encaminhamento à delegacia do município para procedimentos”, explicou o comandante.

Francisco Emanuel Ramos Teixeira responderá por tentativa de homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.