Nova etapa do Programa Asfalta Amazonas vai gerar 70 mil empregos no estado, diz governo

O governador Wilson Lima iniciou, nesta sexta-feira (19), a nova etapa de obras e serviços do programa Asfalta Amazonas, que visa a recuperação e expansão da malha viária do estado. Na capital, as obras iniciaram pelos bairros Parque Riachuelo e Parque Solimões, na zona oeste. No interior, dez novos convênios serão executados em nove municípios e mais quatro obras por execução direta em outras quatro cidades. Desde 2019, os investimentos em infraestrutura viária somam R$ 4,6 bilhões, gerando mais de 70 mil empregos.

“Nós estamos fazendo um investimento significativo no interior, de algo em torno de R$ 130 milhões com as prefeituras, assim como a gente fez aqui em Manaus. O nosso objetivo é entrar nas áreas que mais precisam do serviço, porque quem está aqui tem a mesma importância daqueles que estão numa avenida Djalma Batista, no Vieiralves, esperando uma ação”, afirmou Wilson Lima.

O governador Wilson Lima complementou que os serviços de pavimentação proporcionam a melhora da qualidade de vida da população, com impactos econômicos e sociais positivos, que a pavimentação de vias proporciona aos moradores das localidades atendidas.

O Asfalta Amazonas é executado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), por meio de convênios com as prefeituras ou execução direta.

Com R$ 80,8 milhões destinados para a nova etapa do programa na capital, os serviços se concentram inicialmente nas seguintes ruas: Roselha, Jasmin do Cabo, Flor de Cactos, Flor de Maracujá, Beco da Lavanda e Chuva de Ouro, todas no Parque Riachuelo. E no Parque Solimões serão contempladas as ruas: Praia do Arpoador, Praia da Ponta Negra, Praia do Futuro, Praia do Icaraí, Praia do Italaia, Praia do Mosqueiro e Praia Canoa Quebrada.

“Nós estamos iniciando pelo bairro do Tarumã. Vamos fazer, nessa primeira semana, em torno de 4,5 quilômetros aqui nas principais ruas, que dão acesso ao transporte coletivo e, também, vão dar acesso ao Rapidão. Nós temos esse trabalho de mobilidade urbana que é muito importante para Manaus, principalmente para aqueles bairros que dificilmente recebem esse serviço”, explicou o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo.

Morador do Parque Riachuelo há 17 anos, Fábio Honorato comemorou a chegada dos serviços na área e agradeceu o apoio do Governo do Estado.

“Com o asfalto vai facilitar a entrada [de veículos] e a rua vai ficar completamente um tapete, além de melhorar a qualidade de vida. A gente só tem que parabenizar o governador Wilson Lima por lembrar aqui do Tarumã”, disse o comunitário.

A solenidade contou com a presença de secretários estaduais, incluindo as pastas envolvidas em projetos de infraestrutura no Amazonas: Carlos Henrique Lima, da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), e Fausto Jr., da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

Interior

Além de melhorar a infraestrutura viária, o programa facilita o acesso das comunidades a serviços essenciais, como educação e saúde. Também impulsiona a economia ao facilitar o escoamento da produção agrícola e agropecuária.

No interior, a UGPE está executando dez convênios nesta etapa do Asfalta Amazonas com as prefeituras de Silves, Envira, Presidente Figueiredo, Coari, Juruá, Canutama, Itacoatiara, Tapauá e Humaitá. Os convênios somam R$ 131,3 milhões, recursos repassados pelo Governo do Amazonas para as prefeituras municipais realizarem as obras.

Por execução direta, a UGPE realizará a recuperação do sistema viário em outros quatro municípios: Humaitá, Boa Vista do Ramos, Apuí e Novo Aripuanã. O investimento é de R$ 64,6 milhões.

Balanço

De 2021 e 2024, o Governo do Amazonas investiu R$ 497,1 milhões para a recuperação e asfaltamento 661,63 quilômetros de extensão de ruas e estradas, na capital e no interior, através da UGPE. Entre 2021 e 2022, foi repassado à Prefeitura de Manaus R$ 181,8 milhões, relativos a três convênios do projeto Asfalta Manaus.

O Governo do Estado também aplicou, de forma direta, R$ 63,1 milhões na recuperação de dezenas de ruas de Manaus, chegando a bairros como Nova Esperança, Lírio do Vale, Colônia Antônio Aleixo, Novo Israel, Vila da Prata e Colônia Oliveira Machado e comunidade Coliseu I, no Jorge Teixeira.

De janeiro de 2019 a julho de 2024, a Seinfra gerenciou 182 obras, totalizando 3.335,11 quilômetros de ruas, ramais, vicinais e rodovias, com um investimento de R$ 4,1 bilhões.

Foram realizados serviços de revitalização, pavimentação e reconstrução da malha viária do estado, abrangendo sistemas viários, rodovias, ramais e estradas, gerando benefícios econômicos e sociais, facilitando o acesso das comunidades aos centros urbanos e promovendo o desenvolvimento regional.

Sistemas viários

Entre 2019 e 2024, segundo a Seinfra, foram concluídas 54 obras de sistemas viários. Atualmente, 35 obras estão em andamento, totalizando 327,38 quilômetros. Além disso, uma nova obra será iniciada, abrangendo 8,94 quilômetros e criando cerca de 140 empregos.

Desde 2019, a Seinfra finalizou 34 obras em ramais e estradas, totalizando 219,57 quilômetros. Outras 25 obras estão em andamento, abrangendo 297,37 quilômetros e três novas obras serão iniciadas, somando 55,97 quilômetros.

A Seinfra pavimentou cinco rodovias, totalizando 100,45 quilômetros, com um investimento de R$ 763,9 milhões e a geração de 18 mil empregos. Entre as rodovias concluídas estão a AM-151, AM-070, entre outras. Outras cinco rodovias estão em andamento, abrangendo 444,02 quilômetros com um investimento de R$ 1,3 bilhão, gerando 18 mil empregos. Na manutenção, foram executadas 20 obras, correspondendo a 1.308,80 quilômetros de vias, com um investimento de R$ 125,5 milhões, gerando 14.170 empregos.

FOTOS: Diego Peres e Alex Pazuello/ Secom