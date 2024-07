Hospital decide manter Silvio Santos internado

O apresentador Silvio Santos foi internado na última terça-feira (16), com fortes sintomas de gripe, e foi diagnosticado com H1N1, um subtipo de Influenza A. De acordo com a equipe médica que atende o dono do SBT no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a previsão de saída seria nesta sexta-feira (19), porém foi adiada. Os profissionais optaram por mantê-lo internado por mais alguns dias.

Segundo o colunista Gabriel Perline, o apresentador teve sua alta adiada para a próxima segunda-feira (22). Embora tenha apresentado uma boa recuperação, a equipe optou por mantê-lo sob cuidados intensivos para liberá-lo somente quando estiver completamente restabelecido da doença. O fato de ter 93 anos de idade também foi um fator levado em consideração pelos médicos que o assistem.

Procurado o SBT e o Hospital Albert Einstein para uma posição oficial sobre o estado de saúde de Silvio, a emissora assegurou que ele está bem, já a instituição de saúde diz que as informações sobre a internação estão todas sob os cuidados do setor de comunicação do SBT.

