Instituto amazonense desenvolve projeto de IA para educação infantil

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) desenvolveu um projeto focado na aplicação da Inteligência Artificial para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem de crianças e adolescentes.

São três soluções integradas que abrangem desde assistência virtual até reconhecimento facial dos estudantes.

Uma das soluções oferecidas pelo INDT é um assistente virtual lúdico, integrado a uma plataforma educacional. Esse assistente foi desenvolvido para auxiliar estudantes de 6 a 14 anos nas disciplinas de Português e Matemática de forma divertida e interativa.

“O diferencial desse assistente é a capacidade de interagir com os alunos de maneira personalizada. Por meio de diálogos, o assistente virtual é capaz de entender as dúvidas dos estudantes e oferecer explicações adaptadas ao seu histórico de aprendizado”, explicou Fabiana Jardim, gerente de projetos do INDT.