Gravação foi feita na região de Leopoldo de Bulhões (GO). Animal é de grande porte, mas não se sabe o tamanho exato

Goiânia – Uma sucuri de grande porte foi registrada nadando em um córrego da zona rural de Leopoldo de Bulhões, município a cerca de 63 km da capital goiana.

Segundo informações de Wellington Marques, do Portal do Valle, autoridades da cidade monitoram o animal.

VÍDEO:

sucuri gigante é flagrada em córrego pic.twitter.com/Itnzb2AHS8 — Portal Em Tempo (@emtempofb) July 19, 2024

Apesar das enormes dimensões, a sucuri não apresentou qualquer tipo de reação ou agressividade diante da aproximação das pessoas.

Nesse tipo de situação, os especialistas recomendam que as pessoas não tentem interagir com os bichos. A orientação é não mexer com os animais e, em caso de necessidade, acionar o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate.

*Com informações do Metropoles

