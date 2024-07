Região Norte registra a gasolina e o diesel mais caros do País em julho, aponta Edenred Ticket Log

A mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontou que, na primeira quinzena de julho, a região Norte registrou a gasolina mais cara do País.

O preço médio do litro do combustível encerrou o período a R$ 6,48, o que representa um aumento de 1,25% ante o fechamento de junho. Os outros tipos de combustível também tiveram aumento no preço. O diesel comum foi comercializado, em média, a R$ 6,71 (+ 1,5%), o diesel S-10 a R$ 6,51 (+ 1%) e o etanol a R$ 4,65 (+ 0,8%).

“Foi nos postos de combustível do Amazonas onde se viu a maior redução no preço do litro do diesel comum e da gasolina. Já no Amapá, o motorista encontrou o diesel S-10 mais caro de todo o País, e no Acre foi registrada a gasolina mais cara de todo o território nacional. Rondônia foi o estado brasileiro que teve o maior aumento do preço médio do etanol, que cresceu 4,85%. Abastecer com etanol foi considerado mais econômico em apenas três estados nortistas, ainda assim aponto o combustível como ecologicamente mais interessante por emitir menos poluentes na atmosfera e contribuir para uma mobilidade de baixo carbono”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis, levantado com base; nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.

A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções eficientes e sustentáveis, a fim de simplificar os processos diários.

Confira as tabelas com as médias de cada estado da Região Norte:

