Festival de Jazz toma conta de Manaus a partir deste sábado (20)

O DJ Renato Henriques se apresenta no sábado, antes da abertura oficial do festival

O maior festival de jazz da América Latina será realizado em Manaus entre os dias 21 e 28 de julho, mas já, neste sábado (20), os amantes do ritmo americano ganharão uma apresentação especial do deejay Renato Henriques de Souza, na varanda do Teatro Amazonas (TA), às 20h.

A apresentação será no espaço Lucky Sushi que, assim como o restaurante Belle Epoqué, está temporariamente instalados nas varandas do TA, como parte do projeto “Aqui tem Jazz“. Os clientes que forem jantar no local, poderão acompanhar a apresentação.

Além de DJ e entusiasta de jazz, Renato também é cientista e professor universitário. Fotos: Divulgação

O setlist de Renato promete levar o público uma imersão autêntica nas sonoridades que marcaram a história do jazz, com remixes exclusivos feitos nos bons e sonoros toca-discos de vinil.

Aliás, Renato, que também é cientista e professor universitário, vai trazer discos raros e originais das décadas de 1950 a 1970, período em que o jazz se consolidou como uma forma de arte sofisticada, variando de gêneros complexos como o Bebop a estilos mais minimalistas como o Cool Jazz.

As varandas do TF estão recebendo os restaurantes do projeto “Aqui tem Jazz”

E será nesta pegada a apresentação deste sábado, às 20h, no Lucky Sushi, na varanda do Teatro Amazonas, no Centro de Manaus.

Amazonas Green Jazz Festival

Se no sábado acontece só um esquenta para os jazzistas manauaras, a partir de domingo (21) a cena local do ritmo ganhará oito dias de uma extensa agenda de apresentações no Teatro Amazonas.

O Amazonas Green Jazz Festival chega a capital amazonense como o maior festival do gênero da América Latina.

O evento vai reunir artistas notáveis que exploram a vasta gama da música negra, indo desde o rhythm and blues até a sofisticação do latin jazz, sem esquecer o emocional blues e a inovadora mistura do ijexá pop brasileiro.

Além dos shows, o festival também irá oferecer várias masterclass gratuitas.

A programação completa do festival pode ser encontrada no site https://www.amazonasgreenjazzfestival.com.br/