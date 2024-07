Homem rouba celular de mulher em estacionamento de supermercado e é preso em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Christian Alves de Souza, de 35 anos, foi preso nesta sexta-feira (19), após ficar foragido por roubo majorado praticado em um supermercado situado no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, no dia 27 de novembro de 2023.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular do 23° DIP, a equipe policial teve conhecimento do paradeiro do autor por meio de denúncias de populares. Na ocasião, o autor subtraiu o celular de uma mulher que estava no estacionamento do supermercado.

“No momento do crime, o autor, juntamente com uma mulher ainda não identificada, abordou a vítima com uma arma de fogo e roubou o aparelho celular dela. Conforme o relato da vítima, o homem estava com uma bolsa contendo aparelhos celulares, provavelmente provenientes de outros roubos”, disse o delegado.

Conforme o delegado, a ajuda da população foi fundamental para o cumprimento dos mandados de prisão em nome do indivíduo, que já tinha passagens pela polícia e utilizava um nome falso para se esconder. Ele foi localizado no bairro São José Operário, zona leste da capital.

“Durante as investigações, apuramos que o autor utilizava o nome falso de Adriano Ferreira Vasconcelos e verificamos que o seu nome verdadeiro é Christian Alves. Em seu nome verdadeiro, constavam dois mandados de prisão em aberto, por roubos majorados, sendo um deles com porte ilegal de arma de fogo”, informou Rafael Allemand.

Christian Alves de Souza responderá por roubo majorado e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

