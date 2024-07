Manaus tem 1,4 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições municipais em 2024

Manaus (AM) — Manaus tem mais de 1,4 milhão de eleitores aptos para votar para prefeito e vereador nas eleições municipais em 2024, no dia 6 de outubro. De acordo com Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2020, foram 1.331.613, houve um aumento de 7,29% em relação à última eleição.

Manacapuru é a segunda cidade no Amazonas com o maior número de eleitores aptos a votar, cerca de 79.352. O terceiro lugar é ocupado pelo município de Itacoatiara, com 74.620.

Com o menor número de eleitores são os municípios de Japurá, 5.938; Amaturá, 7.007; Itamarati, 7.421; São Sebastião do Uatumã, 7.709 eleitores.

No Brasil são 155.912.680 eleitoras e eleitores registrados nos 5.569 municípios podem ir às urnas em outubro. O primeiro turno das eleições irá ocorrer em 6 de outubro e, o segundo, no dia 27 do mesmo mês.

O eleitorado brasileiro apto a votar neste ano aumentou 5,4% em relação a 2020, que foi de 147,9 milhões de pessoas, ano das últimas eleições municipais.

Em nota à imprensa, a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, declarou que o aumento do eleitorado mostra que as eleições no Brasil são democráticas e auditáveis.

“O elevado número de eleitoras e de eleitores confirma o que se tem demonstrado na história brasileira, especialmente desde a Constituição do Brasil de 1988 e nos últimos 28 anos em que se desenvolveu o sistema eletrônico de votação, que é o benefício de eleições democráticas livres, certas no tempo, auditáveis em seu processo, transparentes em sua realização, eficientes em seu resultado”, afirmou a ministra.

Dados nacionais

Do total de eleitores, 82,97% tem biometria cadastrada. São mais de 129 mil. Mais de 26,7 mil eleitores ainda não têm esse cadastro, o que significa 17,13%.

Em 63 municípios, de 5.569, ainda não há nenhum eleitor com identificação por impressão digital. Há eleições com modelo híbrido em 998 municípios.

Por Lei, apenas cidades com mais de 200 mil eleitores podem ter segundo turno, que só acontece quando nenhum candidato alcança a maioria absoluta do eleitorado, que em números representa a metade dos votos válidos mais um, desconsiderando os brancos e nulos.

O maior colégio eleitoral do país é São Paulo (SP), com 9,32 milhões de cadastros, seguido do Rio de Janeiro (RJ), com 5,09 milhões, Belo Horizonte (MG), com 1,99 milhão, Salvador, (BA) com 1,96 milhão e Fortaleza (CE) 1,76 milhão.

As cidades com o menor número de eleitores são Borá (SP), com 1 094 registros, seguido de Engenho Velho (RS), com 1.192, Araguainha (MT) com 1.253, Serra da Saudade (MG) com 1.294, e finalizando Jardim Olinda (PR) com 1.363.

O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. O segundo turno poderá ser realizado em 27 de outubro nos municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura atingiu mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, no primeiro turno.

Limite de gastos

O TSE também divulgou nesta quinta-feira o limite de gastos de campanha para os cargos de prefeito e vereador. O limite foi definido por município e leva em conta o mínimo de R$ 100 mil para prefeito e R$ 10 mil para vereador.

Em Borá, por exemplo, os candidatos que vão disputar a prefeitura poderão gastar R$ 159 mil. Para o cargo de vereador, os candidatos terão R$ 15,9 mil.

Em São Paulo, os candidatos ao Executivo local podem gastar R$ 67,2 milhões no primeiro turno e R$ 26,9 milhões no segundo. Quem pretende disputar as cadeiras de vereador na capital paulista poderá gastar R$ 4,7 milhões.

Os recursos serão oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), dinheiro público destinado para as campanhas eleitorais. No pleito deste ano, os partidos vão receber R$ 4,9 bilhões do fundo para financiar suas campanhas em todo o país.

