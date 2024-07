Escola abre inscrições para 180 vagas em cursos de extensão em Tecnologia, Gestão e Computação

Manaus (AM) – A etech, Escola Tecnológica da Fundação Desembargador Paulo Feitoza (FPFtech), anunciou a abertura de inscrições para 14 cursos livres de extensão nas áreas de Tecnologia, Gestão e Computação, voltados à comunidade em geral. Com bolsas de 100%, os interessados nos cursos de curta duração devem se inscrever exclusivamente pela internet até 24 de julho.

Na área de ‘Tecnologia’ são oferecidos quatro cursos, começando com Automação Industrial, voltados para profissionais com formação em engenharia ou computação, técnicos de nível médio com formação em cursos tecnológicos afins ou com ampla experiência comprovada. Para todos os cursos serão disponibilizadas vagas para a comunidade, sem nenhum custo. Com carga horária de 60 horas, o curso de extensão de Automação Industrial ocorrerá de 12 a 30 de agosto.

Além disso, os cursos de Interface Homem-Máquina, Internet das Coisas (IoT) e Sistemas Embarcados, com cargas horárias variando de 40 a 60 horas, serão ministrados entre setembro e outubro. Esses cursos são destinados a profissionais com formação em engenharia ou computação, técnicos de nível médio com formação em cursos tecnológicos afins ou com ampla experiência comprovada.

Qualificação de Inovação com Design Thinking

A área de ‘Gestão’ contará com cinco cursos, iniciando com Inovação com Design Thinking, sem exigência de formação mínima, com carga horária de 32 horas, a ser realizado em agosto. Outro curso disponível é o de Conceitos Básicos da Indústria 4.0, voltado para profissionais das indústrias e outros segmentos econômicos interessados no processo de transição tecnológica do setor. Com carga horária de 30 horas, o curso ocorrerá de 26 de agosto a 4 de setembro.

Já o curso de Gestão Ágil de Projetos para a Manufatura 4.0 exige ensino médio completo e terá 40 horas de duração, realizado entre setembro e outubro. Outros três cursos na área de gestão — Enterprise Resource Planning (ERP), Integração de Sistemas de Manufatura e Introdução à Manufatura Avançada — serão voltados para profissionais com graduação ou técnicos atuantes em indústrias de manufatura. Com cargas horárias variando de 30 a 60 horas, esses cursos ocorrerão entre setembro e novembro.

Curso de Inteligência Artificial começa em outubro

Na área de ‘Computação’, serão oferecidos quatro cursos. O de Desenvolvimento de Software é destinado a profissionais com formação em engenharia ou computação, técnicos de nível médio com formação em cursos tecnológicos afins ou com ampla experiência comprovada. A ementa prevê carga horária de 200 horas, divididas entre 12 de agosto a 23 de outubro de 2024.

O curso de Inteligência Artificial, destinado a profissionais com formação em engenharia ou computação ou com experiência na área, terá 60 horas de duração e será realizado de 28 de outubro a 18 de novembro. Outro curso oferecido é Realidade Virtual e Aumentada, com os mesmos requisitos e 60 horas de duração, programado para ocorrer de 11 de setembro a 1º de outubro.

Encerrando a lista de cursos de extensão, a qualificação em Big Data, com carga horária total de 80 horas, será ministrada em duas turmas entre agosto e novembro. Este curso é voltado para profissionais com formação em engenharia ou computação, técnicos de nível médio com formação em cursos tecnológicos afins ou com ampla experiência comprovada, além de exigir conhecimentos em SQL e Lógica de Programação.

A comissão organizadora deve divulgar o resultado do processo seletivo no dia 26 de julho, com matrícula separada por ordem alfabética em data a ser divulgada. O canal para inscrição e mais informações podem ser encontradas no link https://aluno.fpf-etech.com.br/FrameHTML/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=1&f=1&ps=14#/eb/informacoes.

