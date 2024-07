Motociclista e garupa ficam feridos após sofrerem acidente na Avenida das Torres, em Manaus

Manaus (AM) – Um motociclista e sua garupa ficaram feridos após sofrerem um acidente de trânsito na Avenida das Torres, Zona Centro-Sul de Manaus, durante a tarde desta sexta-feira (19).

Testemunhas informaram que um carro parou na avenida devido à falta de combustível, e o motorista não sinalizou que iria sair do veículo.

O motociclista não percebeu que o carro estava estacionado e acabou colidindo com a traseira do veículo. Com o acidente, o condutor e o carona caíram na via pública.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas a um hospital da capital para receber atendimento médico.

O motorista do carro foi contido pela população ao tentar fugir antes da chegada da polícia.

