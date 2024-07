Dia do Futebol: jogadoras sonham com Copa do Mundo Feminina em Manaus

Em 2027, será a vez das mulheres disputarem a Copa do Mundo em Manaus, assim como em 2014. Em alusão ao Dia Nacional do Futebol, celebrado em 19 de julho, jogadoras da modalidade avaliam o Mundial como um incentivo para a realizações de sonhos.

Maria Isabel, de 15 anos, participa das aulas do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) no núcleo do Santos Dumont. A atleta, que quando criança via os primos jogarem, encontrou no esporte sua paixão pelo futebol e já sonha em altos voos por meio do esporte.

“Quando vi as meninas jogando, aqui no campo do Santos Dumont, eu logo me interessei para fazer e já estou praticando há 1 ano. Eu amo futebol e fico muito feliz de saber que a Copa do Mundo vai ser em Manaus, só me inspira mais a continuar treinando para me tornar profissional”, disse Maria Isabel.

O Programa do Governo do Amazonas, que conta com mais de 60 núcleos na capital e interior, tem se destacado na valorização do esporte feminino. Atualmente, são mais de 1.800 atletas matriculadas no futebol, que sonham e acreditam que mulheres podem chegar na elite, por meio dessa modalidade.

“Hoje meu maior sonho com certeza é chegar na Seleção Brasileira. Por meio do Pelci aprendi várias habilidades novas no futebol e sinto que essa modalidade está sendo cada vez mais valorizada”, comentou Raylane Rosas.

