Revoltado com multa, homem sequestra ambulância e é baleado pela PM

Após levar um tiro no braço, o homem foi levado ao hospital para receber atendimento

Aracaju (SE) – Um homem, que não teve o nome divulgado, causou um tumulto no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), de Aracaju (SE), na manhã de sexta-feira (19). Após a confusão inicial, ele ainda sequestrou uma ambulância do SAMU, e foi baleado pela Polícia Militar (PM) durante a perseguição. O caso aconteceu na Avenida Hermes Fontes, no bairro Suíça, e mobilizou equipes policiais e até helicóptero do Grupamento Tático Aéreo de Sergipe (GTA).

De acordo com informações confirmadas ao F5 News pela PM, o homem teria ido ao Detran para questionar multas de trânsito. Ao receber as informações, ele teria se revoltado e iniciado um tumulto no local. A PM foi acionada e prendeu o homem, que foi levado para a 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM), na Avenida Maracaju.

Na delegacia, o homem afirmou que começou a passar mal e o SAMU foi acionado para prestar atendimento. No entanto, durante o trajeto para o hospital, o homem conseguiu tomar o controle da ambulância e fugiu.

A PM iniciou uma perseguição ao veículo, com a participação de diversas equipes policiais. Durante a perseguição, o homem não obedeceu às ordens de parada, e os policiais atiraram contra a ambulância. Um dos disparos atingiu o banco do motorista, transpassando o braço do homem.

Com o ferimento, o homem perdeu o controle da ambulância e bateu em um poste na Avenida Hermes Fontes. A ambulância ficou danificada com a batida. Em fotos, também é possível verificar buracos de tiros contra a ambulância.

O homem foi socorrido por outra equipe do SAMU e levado para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), onde está recebendo atendimento médico. Segundo a PM, o tiro apenas transpassou o braço do homem, e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que ele segue acompanhado pela ortopedia do Huse. Passará por de exames para definição de conduta. Segue estável e verbalizando.

*Com informações do F5 News

