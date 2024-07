Ator de Pantanal morre ao se desequilibrar de sacada de prédio

Thommy Schiavo morreu aos 39 anos, no imóvel onde morava, em Cuiabá

Cuiabá (MT) – O ator da novela Pantanal, Thommy Schiavo, de 39 anos, morreu após cair de cerca de quatro metros de altura, segundo informações da Polícia Civil do Mato Grosso. Conforme o boletim de ocorrência, o ator estava deitado na sacada do 2° andar do prédio onde morava, quando levantou, se desequilibrou e caiu.

O acidente ocorreu neste sábado (20), no Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá.

Conforme o boletim de ocorrência, o ator estava bebendo com alguns amigos em uma conveniência próxima da residência. Ele morava em um conjunto de quitinetes de dois andares.

Thommy foi encontrado de barriga para baixo e sem ferimentos aparentes, mas já sem vida.

A polícia informou que, baseado nas imagens de câmera de segurança, ele estava sentado no andar superior e, depois, se deitou no chão por alguns minutos. Em seguida, se desequilibrou e caiu por cima do parapeito.

O corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal de Cuiabá para realização de perícia.

Ator de Pantanal

Thommy Schiavo fez parte do elenco da segunda fase da novela Pantanal, da TV Globo. Thommy interpretou o peão João Zoinho que trabalhava na fazenda de José Leôncio.

Natural de Presidente Prudente, Thommy se formou em teatro em 2006 no Rio de Janeiro e também interpretou o cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, no especial “Por Toda Minha Vida”, em 2007. Além disso, atuou nas novelas Paraíso, Beleza Pura, Além do Tempo e Cordel Encantado.

Leandro Lima, que contracenou com o ator na novela, lamentou a morte nas redes sociais.

“Nosso amigo Thommy schiavo nos deixou, ainda estou atônito, tentando digerir tudo isso. Thommy era uma cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar, amava o campo, os bichos e cuidar das pessoas”, declarou.

*Com informações do g1

