Pesquisa revela que 92% dos brasileiros beijam no primeiro encontro

Levantamento realizado pelo aplicativo de relacionamentos happn apontou as regiões do Brasil onde as pessoas dão os melhores beijos

Beijar ou não beijar no primeiro encontro é uma questão que gera muito debate e divide opiniões. Afinal de contas, o primeiro encontro é o momento em que as pessoas estão apenas se conhecendo e sugerir um beijo “logo de cara” poderia não deixar uma boa impressão.

Mas, para muitos brasileiros não existe regra, pelo menos foi o que apontou uma pesquisa realizada pelo aplicativo de relacionamentos happn. A plataforma ouviu mais de mil brasileiros para entender as peculiaridades e a importância do beijo nos relacionamentos.

Beijo no primeiro encontro

A pesquisa revelou que 92% dos usuários beijam no primeiro encontro se o date for agradável. Por outro lado, 8% acham que é cedo demais para beijar no primeiro encontro, mesmo que as condições sejam favoráveis.

Para a especialista em comportamento do happn, Mariana Marins, “os resultados da pesquisa mostram que o beijo continua sendo um elemento crucial nas conexões românticas, especialmente no primeiro encontro. A preferência por química e conexão emocional ressalta a importância de se estabelecer uma ligação genuína desde o início”.

Qual região beijar melhor?

Os usuários também compartilharam em qual região as pessoas proporcionam os melhores beijos do Brasil. De acordo com a pesquisa, o Sudeste é a região onde as pessoas beijam melhor, seguido pelo Sul e o Nordeste. Confira o ranking completo abaixo:

Sudeste (37%)

Sul (31%)

Nordeste (16%)

Centro Oeste (11%)

Norte (5%)

Ainda conforme o levantamento, 71% dos entrevistados preferem receber beijos mais apaixonados e intensos, enquanto 20% gostam mais de beijos suaves e delicados.

Quando perguntados sobre o que mais importa para um bom beijo, 81% consideram a química e a conexão emocional primordiais para um beijo perfeito. Já 10% prezam pela habilidade técnica e 8% acham que o ambiente é o mais importante para despertar o melhor do momento.

“No happn, estamos comprometidos em ajudar nossos usuários a encontrar essas conexões autênticas, proporcionando um ambiente onde eles possam conhecer pessoas com interesses e valores semelhantes,” finaliza a especialista em comportamento.

