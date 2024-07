União Brasil confirma Nadiel Serrão candidato à prefeitura de Itapiranga, interior do AM

Nadiel Serrão (União Brasil) e Wellington Soares (PP) foram oficializados, respectivamente, candidatos a prefeito e vice de Itapiranga (distante 226 quilômetros de Manaus). A confirmação do União Brasil aconteceu, neste sábado (20), em convenção realizada na quadra da Escola Estadual Profª Tereza Santos. Ambos nasceram no município.

A cerimônia reuniu apoiadores e representantes do Partido Progressista, do AGIR e do Democracia Cristã (DC), que fazem parte da chapa que terá 30 candidatos à Câmara Municipal. A solenidade contou ainda com a presença do prefeito de Maués, Júnior Leite (União), e do secretário de saúde daquele município, Franmartony Firmo.

Nadiel Serrão, o Nadico, como é conhecido, tem 57 anos, é casado há quase 40 com dona Armanda, é cristão e tem três filhas: Ana Luíza, Alice, Carol; além da neta Laura Lis.

Nadico foi prefeito de Itapiranga por duas vezes (2009 a 2016) e tem como marca ser uma pessoa muito acessível e que se preocupa com o bem-estar de todos.

“Eu sofri um acidente na estrada de Itapiranga. Fiquei dois meses em coma. Quando acordei, a primeira coisa que falei foi: ‘cadê meu patrão?’. E, sim, ele foi a primeira pessoa a me visitar”, disse o colaborador Lincoln Andrade.

Gestão

Nadiel Serrão tornará público seu plano de governo junto ao Tribunal Eleitoral do Amazonas (TRE) e para a população de Itapiranga. Sobre alguns feitos de suas gestões passadas, Nadico destacou.

“Nós construímos um conjunto habitacional de 250 casas, que é o Conjunto Cidadão. O porto foi construído na nossa gestão. Foram construídas também duas UBS e uma ficou adiantada. Nós conseguimos ônibus escolares, lanchas escolares, ambulanchas, ambulância, patrulha mecânica e dois ginásios esportivos. O principal ponto mesmo, que ficou como uma marca, sempre foi o tratamento com pessoas”, acredita.

Humilhação e discurso

O candidato à vice-prefeito Wellington Soares tem 42 anos, é cristão, casado, tem dois filhos e é comerciante.

Ele conta que, aos 10 anos, seu pai o encarregou de aguardar, com um saco de farinha, o caminhão que passava na estrada para transportar os pequenos produtores. Quando o motorista passou e viu que um menino estava na parada, não parou. Foi quando ele olhou para o céu e, chorando, fez seu primeiro discurso.