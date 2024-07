Joe Biden anuncia desistência da candidatura à reeleição a presidente dos EUA

Desistência ocorre após pressões do partido Democrata e de parte do eleitorado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou, neste domingo (21), que desistiu da candidatura à reeleição. Ele cumprirá o restante de seu atual mandato, entretanto. Através das redes sociais, Biden afirmou que falará à população com mais detalhes no final desta semana. Ele concorria com Donald Trump à Casa Branca.

É a primeira vez que um presidente dos EUA desiste de uma corrida de reeleição em décadas. É também o mais recente acontecimento em uma campanha política altamente tensa, que incluiu uma tentativa de assassinato de Trump.

“Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E embora tenha sido minha intenção de buscar a reeleição, acredito que é do interesse do meu partido e do país para renunciar e concentrar-me exclusivamente no cumprimento dos meus deveres como Presidente durante o resto do meu prazo”, diz trecho do pronunciamento.

A desistência ocorre após pressões do partido Democrata e de parte do eleitorado. A crise na campanha de Biden começou no fim de junho, quando ele teve um mau desempenho em um debate contra Donald Trump. À época, a capacidade cognitiva do presidente foi colocada em dúvida.

O ex-presidente Barack Obama e a ex-líder da Câmara Nancy Pelosi, duas fortes vozes no Partido Democrata, demonstraram insegurança com o atual presidente.

Biden foi diagnosticado Covid-19 na quarta-feira (17) e teve de suspender eventos de campanha. Desde então, ele está em isolamento em sua casa em Delaware. O Partido Democrata ainda não anunciou quem vai ser o novo candidato para disputar a eleição contra Trump.

*Com informações de CNN e g1

