VÍDEO: rapper é morta a tiros durante encontro de fãs

A rapper Alliauna Green, conhecida pelo nome artístico Tan DaGod, morreu aos 27 anos durante um encontro com fãs na Califórnia, nos Estados Unidos.

Segundo a NBC Bay Area, a rapper marcou o encontro com seus fãs em uma loja de produtos de beleza, em Oakland, neste último sábado (21).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os jovens cantando e dançando quando tiros tomam conta do local. A rapper foi atingida e levada às pressas ao hospital, mas não resistiu e morreu.

Testemunhas disseram à NBC que um grupo de cerca de seis homens usando máscaras abordou a rapper do lado de fora da loja e começou a discutir pouco antes do crime.

Outra testemunha afirmou que a artista parecia ser o único alvo do atirador: “Ele estava mirando somente nela, porque eu vi. Ele não estava atirando em todo mundo, ele estava atirando somente nela. Ela estava se apresentando lá, e esse cara com um capuz simplesmente entrou pela porta e começou a atirar. Todo mundo se abaixou e se escondeu atrás dos carros.”

Moments that lead up to the Shooting death of Tan DaGod pic.twitter.com/XykKhqBl6P