VÍDEO: casal é flagrado em ‘ato quente’ dentro do Rio Negro, em Manaus

Manaus (AM) – Um vídeo que viralizou em grupos de mensagens mostra o momento em que um casal é flagrado em um momento íntimo dentro do Rio Negro, próximo à balsa amarela, no Centro de Manaus, durante a sexta-feira (21).

O vídeo, que foi gravado durante o dia, mostra que, de início, o casal não se importou com a presença da população que transitava pelo local. Nas imagens é possível ver que a dupla usava uma parte da rabeta, que estava atracada, para esconder o ato.

O casal só se separou após a população ameaçar chamar a polícia. “Para a sem-vergonhice aí”, diz um popular.

Leia mais

