Homem é morto a tiros em praça de alimentação na Zona Oeste de Manaus

O caso ocorreu no bairro da Glória, Zona Oeste de Manaus

Um homem identificado como Cássio Silva de Oliveira, de 34 anos, foi executado a tiros na tarde deste domingo (21) enquanto estava lanchando com amigos em uma praça de alimentação, na avenida Presidente Dutra, no bairro da Glória, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com as informações, a vítima estava sentada com amigos esperando por um atendimento quando foi surpreendida por dois pistoleiros.

O suspeito efetuou vários disparos de arma de fogo contra Cássio, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Não há informações dos suspeitos e nem da motivação do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.