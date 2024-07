Restaurante de venezuelanos é atingido por incêndio em Manaus; VÍDEO

Um incêndio atingiu um restaurante, nesta segunda-feira (22), na rua José Paranaguá, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. O estabelecimento pertence a um grupo de venezuelanos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado para atender a ocorrência. Não houve feridos, somente danos materiais.

De acordo com informações de testemunhas, o fogo teria iniciado após uma troca de botijão de gás. No prédio onde ocorreu o sinistro, funciona além do restaurante, um salão de beleza.

A equipe do CBMAM está atuando no local. A causa do acidente será apurada.