Mais de 120 mil litros de combustíveis sem licença ambiental são apreendidos no AM

Mais de 120 mil litros de combustíveis, em maior volume para aviação, que estavam sem documentação ambiental para transporte fluvial, foram apreendidos pela Base Fluvial Arpão 2, nas proximidades de Barcelos, no interior do Amazonas, neste domingo (21). Todo material estava sendo transportado por um homem de 44 anos, que foi detido por suspeita de transporte irregular de combustível.

A apreensão foi registrada, na madrugada, durante uma abordagem à balsa Moura, que estava sendo conduzida pelo empurrador Davi 2. As embarcações haviam saído de Manaus e tinham como destino o município de São Gabriel da Cachoeira.

Durante a inspeção foi identificado o transporte de 92 mil litros de combustível para aviação, 20 mil litros de gasolina comum, e 10 mil litros de óleo diesel S10.

A Polícia Militar, por meio do Batalhāo Ambiental (BPAmb), solicitou ao responsável pelo transporte as documentações. O homem apresentou o documento fiscal do material, mas informou que não possuía a licença emitida pelo órgão ambiental competente, que autorizaria o transporte dos combustíveis via fluvial.

Após a confirmação do transporte irregular, todos os 122 mil litros de combustíveis e as embarcações foram apreendidos pelas equipes da Base Fluvial Arpāo 2.

As apreensões, conforme a SSP-AM, causaram danos de Mais de R$ 3,6 milhões ao crime. O suspeito detido foi apresentado à Polícia Civil (AM), que integra a unidade fluvial, onde foi apresentado como testemunha e de acordo com o delegado Aldiney Nogueira, o dono da embarcação foi indiciado por crime ambiental.