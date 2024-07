Irmãs de Manaus são casadas com o mesmo homem e contam como funciona o ‘trisal’

Ananda Souza, de 29 anos, e Deica Souza, de 31, são irmãs, e mantêm um relacionamento amoroso com Marcelo; conheça a história

Manaus (AM) – “Duas irmãs casadas com o mesmo homem.” É dessa forma que Ananda, Deica e Marcelo se definem nas redes sociais. Eles são um trisal, mas nada parecido com os outros.

Ananda Souza, de 29 anos, e Deica Souza, de 31, são irmãs, mas esclarecem de cara: não há relações sexuais entre elas. E o sexo ocorre em momentos separados.

Esse e outros assuntos não são delicados para os três. Tudo é tratado com leveza – e em tom de piada.

O início de tudo

A história começou quando eles ainda eram adolescentes. Marcelo Oliveira, hoje com 38 anos, conheceu Deica primeiro, em Manaus.

“Ele trabalhava no shopping em frente à escola em que eu estudava no ensino médio”, diz Deica.

“A gente chegou a namorar por uns seis meses, mas era tipo um namoro a distância, tipo ficante. E não deu certo”, completa Marcelo.

O tempo passou e ele conheceu Ananda. “Eu não sabia que elas eram irmãs. Comecei a ficar com a Ananda e depois ela me apresentou a irmã dela. Falei: ô, égua! Como assim?”.

Marcelo e Ananda se casaram. E, durante 9 anos, eram só os dois no relacionamento.

A relação do casal Ananda e Marcelo sempre foi pautada pelo diálogo, dizem eles. E foi em uma dessas conversas que Ananda resolveu perguntar ao marido qual era seu maior desejo.

“Eu sabia das consequências da minha pergunta. Não estava colocando ninguém em uma armadilha ou algo assim. Sempre conversamos de tudo: outros homens, outras mulheres, não que fosse com a intenção de um relacionamento aberto, mas nunca precisamos pisar em ovos um com o outro. E eu queria saber o pensamento dele”, – Ananda

E a resposta veio, franca: ele gostaria de ter duas esposas.

“Para mim, isso é natural. Se a pessoa não faz com conversa, como a gente faz, vai fazer escondido. Eu não tenho essa índole de fazer escondido. Fica vergonhoso. E escondido é traição, no caso”, – Marcelo.

Enquanto Ananda e Marcelo estavam casados, Deica passava por relacionamentos que não davam certo —e tinha o desejo de ter uma família. Como eles já se conheciam e tinham uma boa relação de amizade, Ananda decidiu fazer o “convite” para a irmã.

“Eu já tinha dois relacionamentos que não tinham dado certo. Já conhecia o Marcelo e tudo foi se encaixando. Eu queria ter uma família, um marido, um pai para os meus filhos”, – Deica.

Sete pessoas

Quando assumiram o trisal, eles se mudaram com os filhos para a zona rural de Manaus. Hoje, vivem sete pessoas no sítio: os três, uma filha de Marcelo de outro casamento, um filho de Marcelo e Ananda e dois filhos de Deica de outros relacionamentos.

“Eu os assumi como pai e todos me chamam assim”, diz Marcelo. O trisal tem um armazém no sítio onde vive e trabalha plantando e cuidando da terra.

A sogra de Marcelo (é só uma!) teve dificuldade para entender a relação no início, mas sempre gostou dele e do ambiente em que moravam. Com o tempo, ficou natural para ela.

Os irmãos e cunhados das esposas também nunca os criticaram, ao menos não na cara. “Uma única vez, uma irmã nossa perguntou sobre. Mas ela só estava curiosa”, conta Deica.

‘Nenhuma das duas é ciumenta?’

Em um dos vídeos em que respondem às perguntas dos seguidores, Ananda e Deica fingem que puxam os cabelos uma da outra, como se estivessem brigando. A pergunta era: “Nenhuma das duas é ciumenta?”

“Eu já tive sim. De fora, as pessoas acham que por ser um trisal, a relação é promíscua. Aqui não é assim. Tinha esses pensamentos: será que ele gosta mais dela? Vou ser deixada de lado? Só que a gente sempre esclareceu”, – Ananda

Deica também cogitava que tudo aquilo fosse um jogo. Com o udo aquilo fosse um jogo. Com o tempo e muitas “DRs”, tudo se tranquilizou. Atualmente, elas garantem que não há mais ciúmes ou dúvidas.

“A Deica não gosta muito, mas a gente faz até lista para discutir a relação”, ri Ananda, que garante estar confortável e feliz com o arranjo dos três.

O trisal é fechado para outras pessoas e as irmãs se consideram monogâmicas. Marcelo se considera poliamorista. Antes de o relacionamento existir, eles não sabiam o que esses conceitos significavam, mas encontraram um formato que se encaixa no que eles vivem e almejam, como um triângulo ou “trisal em V”. Marcelo é a base e as esposas não se relacionam entre si.

“Eu tento mostrar para as duas que elas têm o mesmo grau de importância. Não é porque tenho mais tempo com a Ananda e menos com a Deica que uma deixa de ser mais importante que a outra. Tento ser a base sentimental mesmo”, – Marcelo

Chegam propostas pela internet também. Há até quem peça vídeos íntimos dos três e pergunte se eles vendem conteúdo adulto, e se oferecem para entrar no relacionamento.

Eles não se ofendem e debocham. “A gente tira de tempo, né. Se quiser vir para cá ajudar a partir lenha para cozinhar, pode vir”, ri Deica.

*Com informações do UOL

Leia mais

Trisal que teve união estável reconhecida pela Justiça dá à luz ao primeiro filho

Bebê fruto de trisal terá direito a registro de duas mães e um pai

Trisal no Dia dos Namorados: saiba o que pode e o que não pode na comemoração