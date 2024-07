Queimadas crescem 338% em julho no Amazonas

Os dados são do Programa de Monitoramento de Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O número de focos de queimadas registrados no Amazonas nos primeiros 22 dias de julho é 338% maior do que no mesmo período do ano passado. Em 2023 foram 347 focos, este ano, até às 15h desta segunda (22), foram 1496.

Os dados são do Programa de Monitoramento de Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O último domingo (21) foi o dia com a maior quantidade de focos de queimadas no Estado, este ano. Foram 301 pontos.

Mais de 90% dos focos foram registrados no Sul do Amazonas. Os municípios com os maiores registros de queimadas são Apuí, com 456 focos; Lábrea, 415; Manicoré, 129 e Humaitá com 93 focos até esta segunda-feira.

Esses municípios ficam localizados na região Sul do Amazonas, dentro do chamado Arco do Fogo.

Painel de queimadas do Inpe mostra o crescimento dos focos de incêndio no Amazonas

Agosto e setembro

Pelos dados do Inpe, os meses com as maiores incidências de queimadas no Amazonas são agosto e setembro. Historicamente, são sempre nesses meses que são registrados os recordes de queimadas de cada ano.

Em 2022, por exemplo, em agosto e setembro foram registrados 16.775 focos de queimadas no Estado. No ano seguinte, quando tivemos a maior seca da história, foram 12.465 focos no período.

Qualidade do ar tem ficado moderada em Manaus desde domingo (20).

Fumaça

Com o crescimento no número de focos de queimadas no Sul do Amazonas, a qualidade do ar começa a ser comprometida, inclusive em Manaus.

Neste domingo, por exemplo, a capital amanheceu encoberta por uma leve névoa de fumaça.

A qualidade do ar, monitorada pelo Mapa da qualidade do Ar, registrou índices moderados em toda Manaus.

Historicamente, a partir de agosto, a qualidade do ar na região tende a piorar, devido ao aumento das queimadas não só no Amazonas, mas nos outros Estados da Região Norte e bioma amazônico.

