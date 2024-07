O corpo foi encontrado no igarapé, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus

Um corpo do sexo masculino foi encontrado nesta terça-feira (23) boiando em um igarapé na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o cadáver estava enrolado em uma rede e com as mãos amarradas. Populares que passavam pelo local avistaram o corpo e acionaram as autoridades.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.