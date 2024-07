Governo do AM começa a pagar a primeira parcela do 13º salário

Cerca de R$ 1 bilhão serão injetados na economia do estado no final deste mês

O Governo do Amazonas começou a pagar, nesta terça-feira (23), a primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais dos grupos 1 e 2. E nesta quarta-feira (24) será efetuado o pagamento para os demais servidores, que fazem parte do grupo 3. Mais de 109 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas receberão o benefício.

“O pagamento do décimo também é importante para o comércio, porque somado com o salário de julho, nós iremos injetar em torno de R$ 1 bilhão na economia do Estado”, disse o governador do Amazonas, Wilson Lima.

Apenas com o pagamento da primeira parcela do 13º salário, o Estado vai pagar aos servidores estaduais cerca de R$ 293 milhões. Os servidores da ativa correspondem a R$ 217,7 milhões desse montante, dos quais, R$ 61 milhões serão destinados aos profissionais da Educação do Estado. Inativos e pensionistas correspondem a R$ 75,6 milhões do valor total.

Os primeiros a receber são os servidores dos grupos 1 e 2, abrangendo aposentados, pensionistas, bombeiros, servidores da capital e do interior da Saúde e Educação, servidores do interior da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

Servidores da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) e Polícia Militar do Amazonas (PMAM) também fazem parte dos primeiros grupos.

Para Helen Rocha, servidora da Casa Civil, o adiantamento vem em um bom momento. “Eu estou muito contente com o adiantamento, porque vai me ajudar a pagar algumas contas que estão um pouco atrasadas. A expectativa é de que logo depois vem o salário, então a gente já fica mais contente”, disse a servidora.