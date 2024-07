Carreta tomba e atinge casa e carros na Zona Sul de Manaus; VÍDEO

O veículo ficou atravessado na via e ainda atrapalhou o trânsito na região

Uma carreta tombou e atingiu um muro de uma casa na noite desta terça-feira (23), na avenida Rodrigo Otávio, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o condutor da carreta parou na via para verificar uma pane mecânica, quando o veículo começou a descer a rua e acabou atingindo o muro da casa, na parte da garagem onde estavam dois carros, que também ficaram danificados por conta do incidente.

A carreta ficou atravessada na via por cerca de 1h, o que acabou atrapalhando o tráfego no local. Não houve vítimas.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para organizar o trânsito, que acabou ficando congestionado na região.