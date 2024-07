Delegado acusado de extorsão se entrega e fica preso na Delegacia Geral, em Manaus

A Justiça do Amazonas decretou a prisão do delegado a pedido do Ministério Público, após ele publicar nas redes sociais um vídeo com gesto obscenos e palavrões

Ericson Tavares se entregou no fim da noite, na Delegacia Geral de Polícia Civil (DG), localizada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

O delegado está na carceragem da Polícia Civil, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Extorsão

O delegado e outros Policiais Civis e Militares foram presos em março deste ano por suspeita de envolvimento em crimes de extorsão mediante a sequestro, no bairro Correnteza, no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

Foram presos na operação o delegado Ericson de Souza Tavares, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os investigadores Eliezio Alencar de Castro, Anderson de Almeida Maia e Alessandro Edwards da Cruz, o sargento da PM, Alexandro Conceição dos Santos, os cabos Jozimo Diniz da Silva, Eldon Nascimento de Souza, Ueslei Rodrigues da Silva, Kemer Cruz Pimentel, Edvaldo Ewerton Pinto de Souza e o ex-policial militar Germano da Luz Júnior.

Segundo a investigação, os suspeitos apreendiam drogas de traficantes e revendiam para outros grupos criminosos, técnica popularmente conhecida como “arrocho”.