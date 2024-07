Números de emergências 190 e 193 estão temporariamente indisponíveis no AM

Manaus (AM) – Os números de emergências 190 e 193 estão temporariamente indisponíveis no Amazonas após um problema no serviço fornecido pela operadora de telefonia fixa OI S/A, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas.

O órgão informou que solicitou a resolução da falha e orienta a população que, em caso de emergência, ligue para os números de Linha Direta das unidades operacionais da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), conforme a zona em que reside. Para acionar o Corpo de Bombeiros ligar para (92) 99453-4149.

Zona Norte

6ª Cicom: (92) 98842-1565

13ª Cicom: (92) 98842-1633

15ª Cicom: (92) 98842-1712

18ª Cicom: (92) 98842-1712

26ª Cicom: (92) 98842-1767

27ª Cicom: :(92) 98842-1772

Zona Oeste

5ª Cicom: (92) 98842-1561

8ª Cicom: (92) 98842-1577

19ª Cicom: (92) 98842-1763

20ª Cicom: (92) 98842-1734

21ª Cicom: (92) 98842-2850

Zonas Oeste-Centro/Centro-Sul

10ª Cicom: : (92) 98842-1589

12ª Cicom: (92) 98842-1621

16ª Cicom: (92) 98842-1705

17ª Cicom: (92) 98842-1708

22ª Cicom: (92) 98842-1784

23ª Cicom: (92) 98842-2298

Zona Leste

4ª Cicom: (92) 98842-1552

9ª Cicom: (92) 98842-1581

11ª Cicom: (92) 98842-1593

14ª Cicom: (92) 98842-1667

25ª Cicom: (92) 98842-2911

28ª Cicom: (92) 98842-1460

29ª Cicom: : (92) 98842-1752

30ª Cicom: (92) 98842-1732

Zona Sul

1ª Cicom: (92) 98842-1755

2ª Cicom: (92) 98842-1621

3ª Cicom: (92) 98842-1549

7ª Cicom: (92) 98842-1570

24ª Cicom (92) 98842-1548

*Com informações da assessoria

