Nando Reis traz novo show para Manaus em setembro

Manaus (AM) – Nesta terça-feira (23), chega às plataformas digitais o álbum triplo do cantor Nando Reis, intitulado “Uma estrela misteriosa”. Na mesma data, iniciam as vendas para o show que o artista fará, no dia 22 de setembro, no Teatro Amazonas.

Pelas redes sociais, um vídeo mostra Nando explicando o motivo de produzir um projeto incomum.

“Quem lança um álbum triplo com 24 músicas na era do streaming? Eu não imaginava que seria um álbum triplo, embora eu tivesse essa ambição. Eu sou excessivo, sou exagerado e tenho essa ambição de botar um calhamaço na mesa e ir contra a maré“, comenta ele.

Ao todo, “Uma Estrela Misteriosa” contará com 24 faixas, sendo 22 inéditas. “Esse disco tem tudo, ele é quase uma antologia”, acrescenta.

Turnê e ingressos

A tour inicia em setembro, tendo Manaus como a terceira cidade – de 24 já confirmadas – a receber o show do cantor.

Os ingressos podem ser comprados pela internet, no link https:/www.shopingressos.com.br/evento/2011/nando-reis ou, ainda, diretamente na bilheteria do Teatro Amazonas.

Os valores variam conforme o setor. Confira:

Plateia: R$ 350 (meia-entrada);

Frisas: R$ 350 (meia-entrada);

1º pavimento: R$ 300 (meia-entrada);

2º pavimento: R$ 250 (meia-entrada);

3º pavimento: R$ 200 (meia-entrada).

Os ingressos podem ser parcelados em até duas vezes, sem juros, nos cartões de crédito.

*Com informações da assessoria

