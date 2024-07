Motociclista fica ferido em acidente na Zona Norte de Manaus

Um motociclista não identificado ficou com perna dilacerada ao ser atingido por um carro na noite desta terça-feira (23), na rua 27, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, o motociclista fez um retorno na via quando foi atingido por um carro. O motorista do veículo que ocasionou o acidente fugiu do local.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu o motociclista e ele foi encaminhado para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.