Comércio de materiais recicláveis é atingido por incêndio em Manaus; VÍDEO

Um incêndio atingiu um ponto de comércio de materiais recicláveis na noite desta terça-feira (24), localizado na avenida Passarinho, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. O local era alugado para um idoso. Não houve vítimas.

Segundo informações do Tenente Bandeira, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o incêndio iniciou provavelmente por conta de um curto-circuito. A equipe conseguiu conter as chamas, porém o fogo já tinha se espalhado pelo local.

De acordo com moradores locais, o ponto de comércio é alugado para um idoso, que também morava no local. No momento em que as chamas iniciaram, o idoso correu para fora pedindo ajuda.

Os vizinhos socorreram o idoso e acionaram a equipe do corpo de bombeiros. Apesar dos danos materiais não houve vítimas.