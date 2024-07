Pernas humanas são encontradas em saco de lixo no Tarumã, em Manaus

Duas pernas foram encontradas dentro de um saco de lixo, na tarde desta terça-feira (23), em uma área de mata, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Segundo as informações de testemunhas, um homem que passava pelo local sentiu um forte odor vindo da área e ao verificar se deparou com os membros. Imediatamente ele acionou as autoridades.

De acordo com a polícia, as pernas podem ser de um homem que foi encontrado, mais cedo, boiando no igarapé nas proximidades do local. O cadáver estava enrolado em uma rede e com as mãos amarradas.

Os restos mortais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso.